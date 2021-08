Pokaż paragon i zabierz parawan. Wtorek w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Akcja "parawany za paragony" organizowana jest przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przed południem w Świnoujściu rozdawaliśmy parawany za paragony. W ten sposób zachęcaliśmy do zabierania ze sobą potwierdzeń zakupów.

Choć wakacje się kończą, to na świnoujskiej promenadzie nie brakuje spacerowiczów.



- Zabieramy paragony ze sklepu również z tego względu, że pracowałem wcześniej w turystyce i starałem się wydawać wszystkim gościom paragony. Odprowadzaliśmy jako firma podatki, rozliczaliśmy się i wiem, że ma to wpływ... A przyjechaliśmy z Polanicy-Zdroju na Dolnym Śląsku, też kurort, też uzdrowisko - mówił jeden z turystów.



- Dopiero zaczęliśmy, jesteśmy niecały tydzień, preferujemy urlopy wrześniowe. A ceny nad morzem?! Normalne; wszystko w Polsce poszło do góry - dodał kolejny.



Dla wrześniowych urlopowiczów mamy dobre wieści - od środy pogoda w pasie nadmorskim ma się poprawić: przez chmury częściej przebijać się będzie Słońce.



Akcja "parawany za paragony" organizowana jest przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową.