Park Zdrojowy w Świnoujściu jak nowy

Zakończyła się właśnie rewitalizacja świnoujskiego parku Zdrojowego. Warta 8 mln złotych inwestycja ma przywrócić miejscu przedwojenny szyk. Na otwarcie wyremontowanej części Miasto przygotowało coś wyjątkowego.

Przedwojenna altana koncertowa, poidełko dla ptaków i przyjazne ścieżki, którymi wcześniej nie dało się przejść - to efekt rewitalizacji historycznego, świnoujskiego parku.



Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia zapowiada, że z okazji zakończenia prac miasto przygotowało wyjątkowy koncert. Gwoździem programu będzie występ Konrada Paszkudzkiego, jednego z najbardziej cenionych pianistów jazzowych w świecie.



- W różnych punktach, a tych punktów na terenie parku zlokalizowanych będzie sześć, będą grali różni muzycy. Główny koncert odbędzie się ok. godz. 19.30 i koncert da pan Konrad z muzykami, którzy specjalnie na tę okoliczność przylecą ze Stanów Zjednoczonych - zapowiedział.



Pomysłodawcą wydarzenia jest Łukasz Filiński, który po latach emigracji w USA wrócił w rodzinne strony.



- Wyjechałem, jak miałem 17 lat, ale wróciłem 3 lata temu, by zaopiekować się mamą, która umierała na raka. Byłem zmęczony i chodziłem po parku, zakochałem się w nim słuchając muzyki. Wtedy mi ten pomysł przyszedł do głowy - przyznał.



Koncert odbędzie się 18 września.