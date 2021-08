Tylko do północy stargardzianie mogą głosować na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

Tylko do północy stargardzianie mogą głosować na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło 51 propozycji.

To, oprócz parkingów, chodników czy oświetlenia także wiaty i ścieżki sensoryczne. Jak głosować - instruuje Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie.- To oznacza, że albo przez internet, na naszej stronie jest link, wystarczy w niego wejść. Można też wysłać je pocztą. Czekamy i liczymy, że rzeczywiście mieszkańcy wezmą sprawy w swoje ręce - powiedział.Można też wrzucić papierową kartę z wybranymi propozycjami do specjalnej urny w Urzędzie Miejskim, ale trzeba zdążyć przed godz. 18.Wyniki głosowania poznamy w wrześniu.