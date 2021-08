Zasłużeni dla Stargardu wyróżnieni przez miasto

Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

Ryszard Baloń, Tadeusz Surma i pośmiertnie Bohdan Kowalski otrzymali we wtorek tytuły Zasłużony dla Miasta Stargardu.

Wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Stargardu” jest przyznawane osobom, które przyczyniają się do rozwoju i promocji Stargardu na różnych płaszczyznach.



- Bycie ambasadorem miasta to odpowiedzialna rola - podkreśla prezydent Stargardu Rafał Zając. - To takie zauważenie wybitnych postaci, które mijają lub mijały nas na ulicach.



We wtorek tytuł Zasłużony dla Miasta Stargardu z rąk włodarzy miasta odebrał Ryszard Baloń, malarz, twórca i grafik. - Ogromne ciśnienie, a emocji... - mówił tuż po otrzymaniu gratulacji.



Do zaszczytnego grona dołączył także Tadeusz Surma, fotoreporter od ponad 50 lat dokumentujący dzieje miasta. - Wielkie zaskoczenie, że takie pstrykanie doczekało się takiego zaszczytnego tytułu.



Doceniono także zasługi Bohdana Kowalskiego, filmoznawcy, pasjonata literatury i fotografii. Tytuł przyznano mu pośmiertnie, a wyróżnienie odebrała córka Agnieszka Bobkowska, która nie kryła wzruszenia.



Medal Zasłużony dla Miasta Stargardu otrzymało już 16 osób.