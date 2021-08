Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

To był o wiele lepszy sezon nad morzem niż w ubiegłym roku. Jest więcej turystów, przez co większe są i obroty. Tak podsumowują tegoroczny sezon nad morzem gastronomicy, hotelarze oraz sami turyści.

Pomimo, że wakacje się kończą to w wielu miejscach na naszym wybrzeżu noclegi są wykupione do końca września.



- Najczęściej kupowana była rybka dorsz. Utargi były większe niż w poprzednim sezonie. Klientów więcej o 20-30 procent. Rezerwacji było więcej i sezon przedłużył się na wrzesień - mówią ci, którzy gościli klientów.



- Ceny są mniej więcej takie same, jak zawsze. Jak się słyszy o dofinansowaniach, bony turystyczne, dodatki na wakacje, to uważam, że można sobie na to wszystko pozwolić - mówi turystka.