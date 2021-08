Pogoń pożycza do Górnika

Piłkarz Pogoni Szczecin Marcel Wędrychowski został do końca obecnego sezonu wypożyczony do Górnika Łęczna.

Zgodnie z umową, beniaminek ekstraklasy nie ma możliwości wykupu zawodnika po skończonym okresie wypożyczenia. Pogoń przed podpisaniem umowy z klubem z Łęcznej przedłużyła kontrakt z 19-letnim skrzydłowym. Marcel Wędrychowski obecnie ma ważny kontrakt ze szczecińską Pogonią do końca czerwca 2025 roku. Piłkarz w pierwszym zespole Dumy Pomorza rozegrał dotychczas 4 spotkania. W obecnym sezonie pojawił się na boisku w drugiej połowie wyjazdowego meczu z chorwackim Osijekiem w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy.



Marcel Wędrychowski jest drugim piłkarzem wypożyczonym z Pogoni do Górnika Łęczna. Do zespołu beniaminka ekstraklasy w lipcu trafił także ze Szczecina obrońca Kryspin Szcześniak.