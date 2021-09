Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Gmina Goleczewo rusza z mobilnymi punktami szczepień przeciw COVID-19.

W środę będzie można otrzymać preparat w świetlicy OSP w Mechowie. Chętni będą przyjmowani od godziny 18 do 20.



W poniedziałek zaszczepić będzie można się w świetlicy OSP w Kretlewie, także od godz. 18 do 20. Ostatni termin to środa, 8 września. Wtedy będzie można otrzymać preparat w Kłodzinie, w tamtejszej świetlicy wiejskiej. Punkt będzie czynny od godz. 18 do 20.



Zaszczepić można się również w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golczewie. Medycy czekają: 3, 7 i 9 września, od godziny 18 do 20.