Szczecińscy uczniowie wracają do szkół

Naukę szkolno-przedszkolną rozpocznie w środę w Szczecinie około 60 tysięcy dzieci.

Powrót do ławek w klasach był długo oczekiwany przede wszystkim przez rodziców. To oni głównie liczą na to, że obecna forma nauczania utrzyma się aż do czerwca przyszłego roku.- Liczę na to, że będzie stacjonarna nauka. Myślę, że jest to lepsze, przede wszystkim dla dzieci, bo integracja z rówieśnikami, kontakt z nauczycielami. - Kiedy jest się dorosłym, to można i przy komputerze się pouczyć. Kiedy jest się małym, to trzeba chodzić do szkoły, żeby mieć przyjaciół. - Więcej przyswajamy w szkole, bo w domu wszystko nas bardziej rozprasza. Za bardzo się nie skupiałam na tym, co się dzieje naokoło mnie, tylko robiłam obiad, coś jadłam. Nauka w szkole jest zdecydowanie lepsza - mówią szczecinianie.Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponad 60 procent uczniów zadeklarowało, że wolałoby wrócić do szkoły, niż dalej uczyć się zdalnie.Naukę szkolno-przedszkolną rozpocznie w Szczecinie około 60 tysięcy dzieci.