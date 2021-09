Miasteczko ruchu drogowego w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nowoczesna sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy czy też rondo z prawdziwego zdarzenia - tak wygląda nowe miasteczko ruchu drogowego, które otwarto dziś w Policach.

Znajduje się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 - mówi Starosta Policki Andrzej Bednarek.



- To miasteczko jest wpisane w tradycję tego ośrodka, gdzie od wielu lat odbywają się olimpiady i zawody szkół specjalnych i dziś stanowi miejsce do tego aby edukować się w tym zakresie dla dzieci niepełnosprawnych. Ma też charakter otwarty dla tych, którzy chcą przyjść i edukować swoje dzieci.



Zadowolenia z nowego miasteczka nie ukrywają wychowankowie ośrodka, którzy mogli dziś po raz pierwszy z niego skorzystać.



- Bardzo fajne, chciałabym dużo jeździć na nim. Najfajniejsze są: rondo, przejazd kolejowy, dużo znaków, z których można się uczyć. - Bardzo fajne jest, można tutaj dużo czasu pospędzać, pojeździć - mówią odwiedzający. - Najfajniejszy jest przejazd kolejowy - mówi korzystający z miasteczka chłopiec. - Na wózku to chyba trzeba się namęczyć, żeby go pokonać? - pyta reporter. - Daje radę - odpowiada chłopiec.



Nowe miasteczko ruchu drogowego kosztowało prawie 900 tysięcy złotych. Sfinansowane zostało z budżetu Starostwa Powiatowego w Policach przy wsparciu między innymi Miasta Szczecin i Grupy Azoty Police.