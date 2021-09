Więcej ulic w strefie płatnego parkowania w Świnoujściu

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od środy opłaty obowiązują w całej dzielnicy nadmorskiej. Turyści nie zatrzymają się już za darmo między innymi na parkingu przy "Białym Wiatraku".

Od środy ulica Moniuszki, cała Żeromskiego, Bałtycka i Uzdrowiskowa, objęte są strefą płatnego parkowania. Reakcje na poszerzenie miejsc opłat są różne.



- Jest wygodniej, jak jest, gdzie zaparkować, a tu dodatkowe koszty. - To jest tak rzadko odwiedzana ulica przez turystów, że wydaje mi się, że tu nie potrzeba. - Co do ulicy Moniuszki, uważam, że słusznie, bo tam faktycznie dużo turystów parkuje. Co do ulicy Bałtyckiej niekoniecznie, ponieważ tutaj jest dużo mieszkańców.



30 minut postoju w strefie, to koszt dwóch złotych. Godzina parkowania wyniesie 3,90 zł. Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta przypomina, że pierwszy września dla mieszkańców oznacza nie tylko poszerzenie strefy.



- Wchodzą ulgi dla mieszkańców związane z darmowym parkowaniem przez pół godziny. Obowiązywać będą te zniżki na Kartę Wyspiarza.



W strefie znajdzie się około 1300 miejsc parkingowych.