Remont drogi Ustowo-Siadło Górne bez Ustowa

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Trwa przebudowa drogi Ustowo - Siadło Górne, ekipy wymieniają asfaltową nakładkę na odcinku ponad 2,5 km odcinku. Remontu na razie jednak nie doczeka się jezdnia w samym Ustowie.

- To poważniejsze zadanie - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" naczelnik Wydziału Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Policach Magdalena Sochanowska.



- Jest to miejscowość gdzie koniecznym jest również remont chodnika. Mamy tam pełno sieci przyłączy, także tutaj potrzebna jest kompleksowa przebudowa tej drogi - mówi Sochanowska.



Ponadto dokumentacja przebudowy drogi jest nieaktualna - dodała Magdalena Sochanowska.



- Wygasło nam zgłoszenie robót. Aktualizujemy obecnie tą dokumentację. Projektant działa w tym zakresie i na początku przyszłego roku powinniśmy mieć gotową dokumentację do realizacji - dodaje Sochanowska.



Sam remont drogi w Ustowie będzie uzależniony od pozyskania zewnętrznych funduszy.