"Wierzyli, że polską niepodległość da się obronić" - wystawa przed siedzibą Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

To wystawa o ofiarach i katach - mówił dr Paweł Skubisz, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie podczas uroczystości z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Stanęła tam wystawa plenerowa "Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji". Z plansz możemy dowiedzieć się m.in. o przyczynach wybuchu wojny, sojusznikach Polski, najważniejszych bitwach i polskich bohaterach.- Którzy stanęli 1 września i przez 35 dni walczyli wierząc głęboko, że polską niepodległość da się obronić. Znajdziecie tam państwo informacje o wyjątkowych polskich dowódcach, o polskim czynie zbrojnym, o bitwach, które się dokonały się we wrześniu i październiku 1939 roku w Polsce - do oglądania wystawy zachęcał dr Skubisz.Ekspozycję będzie można oglądać do końca września przed redakcją Radia Szczecin.