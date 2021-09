Nowości (z eksperckim wsparciem) na antenie Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Historia, bezpieczeństwo i zdrowie - m.in. te tematy poruszają nowe cykle, które od 6 września pojawią się na antenie Radia Szczecin.

Prezes rozgłośni, Wojciech Włodarski podpisał porozumienie o współpracy z przedstawicielami IPN, NFZ, Uniwersytetu Szczecińskiego, spółki Polskie Terminale oraz Instytutu Polska Bezpieczna.



Dariusz Smoliński z Polskich Terminali podkreśla, że "Polska Morska" to projekt bardzo potrzebny mieszkańcom Szczecina.



- Możemy się spodziewać najświeższych informacji, tego wszystkiego, czego trochę dotychczas brakowało, a co dzięki Radiu Szczecin - mam nadzieję - dotrze do odbiorców z całego Pomorza Zachodniego, bo mamy się czym chwalić - zaznaczył.



Dyrektor Agnieszka Pietraszewska-Macheta z NFZ dodaje, że nowa propozycja dla słuchaczy pomoże dotrzeć do pacjentów.



- Prowadzimy cykl "Środa z profilaktyką", chcielibyśmy, wspólnie z Radiem Szczecin wypromować to jeszcze szerzej, dlatego myślę, że współpraca z Radiem polepszy informacje przekazane naszym ubezpieczonym - dodała dyr. Pietraszewska-Macheta.



Nowe, jesienne propozycje Radia Szczecin:



Poniedziałek: "Czas na prawo" , czyli porady prawne na naszej antenie. Po godzinie 14.



Środa: "Projekt Zdrowie" . W tym cyklu powiemy o tym, jakie sposoby na radzenie sobie ze schorzeniami daje współczesna medycyna. Emisja po godzinie 14.



Czwartek: "Polska morska" , czyli audycja o gospodarce morskiej na Pomorzu Zachodnim i nie tylko. Po godzinie 16.30 w audycji "Wszystko na Gorąco".



Niedziela: "Nie tak dawno temu" . W programie poruszymy wątki regionalne w wydarzeniach ogólnopolskich, a nawet światowych. Emisja po godzinie 14. Projekt wystartuje 19 września.