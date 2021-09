A w świnoujskich przedszkolach po wakacjach...

W większości świnoujskich placówek, w czasie wakacji prowadzone były remonty. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Wyjątkiem jest przedszkole w Warszowie na wyspie Wolin, gdzie wciąż trwa remont budynku.

W większości świnoujskich placówek, w czasie wakacji prowadzone były remonty. Największy w przedszkolu nr 9 przy ul. Sosnowej. Zaczął się na początku wakacji i wciąż trwa.



Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia zapewnia, że dzieci mają zapewnioną opiekę.



- We wrześniu nasze maluchy będą miały trochę utrudniony dostęp. To znaczy - nie będą uczęszczały do tego przedszkola, bo to jest plac budowy i będą miały swoje oddziały w pobliskiej szkole nr 2, to jest 100 metrów oddalona szkoła i w szkole AKS, która jest praktycznie po drugiej stronie ulicy - powiedział Paweł Sujka.



Prowadzona modernizacja to koszt 2 mln zł. Poza ociepleniem budynku powstanie też nowy plac zabaw.