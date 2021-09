Siedemnaście nowych radiowozów dla policji [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Siedemnaście nowych radiowozów trafiło w czwartek do zachodniopomorskiej policji. Ich koszt, to prawie 5,5 miliona złotych - mówi podinspektor Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

- Dwanaście pojazdów to furgony MAN TGE. Trafią do oddziału prewencji policji w Szczecinie, natomiast pięć pozostałych to Volkswageny Craftery - profesjonalne Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego, które będą mogły pomóc policjantom przede wszystkim do obsługi zdarzeń drogowych - mówi Śledziona.



Przekazane w czwartek radiowozy Pogotowia Ruchu Drogowego trafią do Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, Goleniowa i Stargardu - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Do tej pory mieliśmy siedem takich pojazdów, dzisiaj trafia pięć - to pokazuje, że podwajamy ilość takich wozów, które są do obsługi tych najtrudniejszych zdarzeń drogowych, a jeżeli powiążemy to z rozwojem sieci dróg i ze zwiększeniem tego natężenia ruchu, to jest to szalenie istotne, że te pojazdy do ruchu drogowego trafiają - dodaje Bogucki.



Pozostałe nowe radiowozy, wspierające prewencję, pozostaną w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.