Otwarcie wystawy Alliance Francaise [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Multimedialna wystawa zdjęć zabytków kultury francuskiej w obiektywie twórców z czterech kontynentów prezentowana w szczecińskiej Alei Kwiatowej. Widz może ściągnąć bezpłatną smartfonową aplikację, aby wyświetlić przygotowane do fotografii animacje. Wystawę "France eMotion” - le voyage animé", na którą zaprasza Alliance Française w Szczecinie będzie można oglądać w Alei Kwiatowej do 26 września.

Konsul honorowy Francji w Szczecinie Pierre-Frédéric Weber podkreślał, że po okresie pandemii wreszcie można wrócić do zwyczaju prezentowania tamtejszej kultury w Szczecinie.



- Nie było nam dane organizować, tego, co zazwyczaj organizujemy, przede wszystkim Dni Kultury Francuskiej. Zamierzamy wrócić do tej pięknej tradycji - mówi Pierre-Frédéric Weber.



Prezes Alliance Française w Szczecinie profesor Jacek Wróbel poleca przygotowaną na potrzeby wystawy aplikację.



- Można w prosty i ładny sposób dopowiedzieć tę historię, to co widzimy na tych zdjęciach - dodaje Wróbel.



Georges Diener, dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce zwracał uwagę na międzynarodowy charakter projektu.



- Każdy element tego projektu jest ważny, to jest pewna forma koordynowania i dziedzictwa francuskiego z nowymi technologiami - komentuje Diener.



Na wystawie prezentowane są zdjęcia Benińczyka Ishola Akpo, Brazylijczyka Edu Monteiro, Amerykanina David Schalliola i Hiszpanki Lourdes Segade. Kadry powstały podczas podróży do różnych części Francji.