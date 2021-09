Minister edukacji i nauki zwrócił się do kuratora o kontrolę w MOW w Renicach

Przemysław Czarnek. Fot. twitter.com/MEIN_GOV_PL

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwrócił się do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o natychmiastową kontrolę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach. Właścicielem ośrodka jest powiat myśliborski.

To odpowiedź ministra na informacje w artykule opublikowanym na portalu Wirtualna Polska. W ośrodku przez lata miało dochodzić do przemocy. Jej sprawcami mieli być zarówno podopieczni, jak i wychowawcy z ośrodka.



Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że resort zlecił kontrole we wszystkich młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w Polsce.



- Zachodniopomorski Kurator Oświaty dostał dyspozycję, ma się zająć sprawą. Minister Czarnek zlecił kontrolę w tym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, podobne kontrole także w innych ośrodkach działających w skali kraju. Będziemy podejmowali dalsze decyzje, gdy będziemy mieli więcej informacji - mówi Piontkowski.



W ośrodku w Renicach miało dochodzić do regularnego znęcania się fizycznego i psychicznego nad wychowankami. Wychowawcy mieli również zachęcać do bicia chłopców, którzy sprawiali kłopoty wychowawcze.