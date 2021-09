Fajny, ładny i zadbany - uratowany. Kto? Zdzisław!

Żółw żółtolicy jest gatunkiem obcym, inwazyjnym. Potrafi np. zjeść pisklę kaczki. Fot. Elżbieta Milewska Żółw żółtolicy jest gatunkiem obcym, inwazyjnym. Potrafi np. zjeść pisklę kaczki. Fot. Elżbieta Milewska Żółw żółtolicy jest gatunkiem obcym, inwazyjnym. Potrafi np. zjeść pisklę kaczki. Fot. Elżbieta Milewska

Słuchacze zadzwonili do Radia Szczecin z prośbą o pomoc żółwiowi, bo o tym gadzie mowa. A potem wszystko szybko się potoczyło...

Nasza słuchaczka jechała na wakacje do Dziwnowa, w trasie na parkingu zauważyła żółwia - zadzwoniła do programu "Radio Szczecin na wakacjach".



- W Kamieniu Pomorskim, na parkingu, przed Dziwnowem znaleźliśmy żółwia i nie wiemy, co zrobić... - zaalarmowała.



Powiadomiliśmy Michała Kudawskiego z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie. Obiecał pomóc. Tak też zrobił.



- Został odebrany, jak obiecaliśmy. Trafił do nas pod opiekę, dostał nawet imię: Zdzisław. Okazał się ładnym, dużym samcem żółwia żółtolicego, najprawdopodobniej został wyrzucony, urósł, był problemem. Zdzichu ma ok. 26 centymetrów: fajny, ładny i zadbany. Powiększył naszą kolekcję żółwiową i miejmy nadzieję, że będzie czuł się dobrze wśród swoich towarzyszy - wierzy Kudawski.



Żółw dołączył do gromadki 19 pobratymców z ośrodka. Ponoć grzecznie na powitanie "zbił z nimi żółwika".



Zdzisław, nawet jeśli poradziłby sobie w przyrodzie, to stanowiłby dla niej zagrożenie, ponieważ to żółw żółtolicy, który jest gatunkiem obcym, inwazyjnym. Potrafi np. zjeść pisklę kaczki.