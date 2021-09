Remont linii kolejowej, komunikacja zastępcza

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają kolejny etap przebudowy linii między Szczecinem, a Piłą. Chodzi o 6-kilometrowy odcinek między Prostynią, a Żółwinem.

Wymienione zostaną szyny i podkłady kolejowe, co w efekcie podniesie maksymalną prędkość pociągów z dotychczasowych 70 km/h do 100 km/h. Koszt robót wyniesie 6 milionów złotych.Planowane od poniedziałku prace torowe spowodują także sporo utrudnień dla pasażerów - mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. - Ze względu na zakres prac od 6 września do 21 października zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa między Stargardem a Kaliszem Pomorskim dla pociągów Polregio oraz między Szczecinem Głównym a Piłą dla pociągów PKP Intercity.Szczegółowe informacje na temat aktualnego rozkładu jazdy pociągów dostępne są na stronie portalpasazera.pl oraz w aplikacji mobilnej Portal Pasażera.