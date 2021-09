Nowy punkt informacji dla cudzoziemców w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Centrum Informacji dla Cudzoziemców uruchomiło w piątek Starostwo Powiatowe w Policach.

Działać będzie w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.



Punkt przygotowany jest głównie pod kątem obywateli pochodzenia ukraińskiego - mówi Paweł Wieczorkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.



- Założyliśmy, że będą to cudzoziemcy, czyli wszystkie osoby, które przebywają na terenie powiatu polickiego. Struktura pracowników, którzy tutaj są zatrudnieni, wygląda w taki sposób, że ponad 95% to są obywatele Ukrainy. Zakładamy, że to oni będą głównymi odbiorcami usług doradczych, które są tutaj świadczone - mówi Wieczorkowski.



W punkcie dyżurować mają doradcy gospodarczy i psychospołeczni oraz specjaliści z dziedzin takich jak prawo i rynek pracy.



Cudzoziemcy mieszkający w powiecie polickim mogą liczyć na nieodpłatną pomoc także w formie zdalnej pod adresem e-mail: police.foreginers@gmail.com oraz w formie telefonicznej pod nr tel. 723 388 460.