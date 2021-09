Korki w regionie [AKTUALIZACJA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Jak co tydzień piątkowe popołudnie to utrudnienia na drogach Szczecina i regionu.

Godz. 16.00

Zakorkowana droga krajowa nr 13 na odcinku od Smętowic, aż do skrzyżowania z drogą do Rajkowa. Ten zator sięga trzech kilometrów. Kierowcom, którzy chcą ominąć ten korek zalecamy drogę powiatową przez Siadło Górne, Kurów i Ustowo.



Godz. 15.00

Uwaga kierowcy! Ponad pięciokilometrowy korek utworzył się na autostradzie A6. Chodzi o nitkę w kierunku Gdańska i w kierunku Świnoujścia. Kierowcy stoją już w okolicy węzła Podjuchy. Zator ten widoczny jest aż do węzła Kijewo, gdzie od czwartku obowiązuje ograniczenie prędkości i zwężenie do jednego pasa ruchu.