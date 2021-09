Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Korek na autostradzie A6 w stronę Świnoujścia. Zaczyna się za Podjuchami i kończy za Węzłem Kijewo.

To przez zmianę organizacji ruchu na tym węźle. Rozpoczął się kolejny etap przebudowy tego odcinka. Wyłączona z ruchu jest lewa jezdnia autostrady A6 w kierunku do Kołbaskowa. Przez to kierowcy jadą jednym pasem nad morze i jednym w kierunku Kołbaskowa. Zakończenie prac na Węźle Kijewo planowane jest w połowie przyszłego roku.