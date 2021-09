Delta zaprasza na plener fotograficzny

Fot. Piotr Biel / Klub Delta

Jeśli macie aparat fotograficzny to świetnie, a jeśli robicie zdjęcia telefonem, to też coś dla was! Otwarty plener odbędzie się w sobotę w Dąbiu w szczecińskim Klubie Delta.

To impreza zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów i to w każdym wieku -

zaprasza Kinga Rabińska z Klubu Delta -



- Małgorzata Duda przewodniczka po Szczecinie i Pomorzu Zachodnim krótko opowiem nam o tej części miasta i być może podpowie gdzie szukać najbardziej inspirujących kadrów. Po tym krótkim wprowadzeniu ruszymy szukać tych przestrzeni i pejzaży do uchwycenia, a warto też wspomnieć, że najlepsze zdjęcia - 20 z nich dokładnie - zostanie wybranych do wystawy, która już w październiku pojawi się w Klubie Delta. Można się jeszcze zgłaszać, a można też pojawić się o godzinie 11 w Klubie Delta uzbrojonym w aparat czy też w telefon z aparatem - mówi Rabińska.



Zbiórka przy ulicy Racławickiej 10.



Wstęp jest bezpłatny!