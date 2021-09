Urban Art Festiwal [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zmienią ekrany akustyczne w dzieła sztuki. W Szczecinie rozpoczyna się Urban Art Festiwal. Artyści z całej Polski przemalują instalację wzdłuż ulicy Taczaka. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Maciej "Kreda" Jurkiewicz. Jak mówił w rozmowie z naszym reporterem - efekty dwudniowej pracy mogą swoimi rozmiarami przypominać mural.

- Tutaj jest tak na prawdę typowy Graffiti Jam, czyli dużo liter, coś czego ludzie nie do końca rozumieją, ale na tym polega graffiti, to jest jednak sztuka litery i ta ściana jest poświęcona artystom z nurtu graffiti, chociaż ta ściana jest tak duża, że można powiedzieć, że wspólnie stworzymy jeden wielki mural, ponieważ ma 760 metrów kwadratowych - mówi Jurkiewicz.



Do stolicy Pomorza Zachodniego przyjechali "street artowcy" między innymi z Gdańska, Warszawy czy Poznania. Motywem przewodnim oraz ich inspiracją ma być "wodny świat". Festiwal potrwa do końca weekendu. W sobotę malowaniu ścian towarzyszy muzyka i występy DJ-ów. W niedzielę natomiast artyści dokończą swoje prace.