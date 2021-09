Nagrody dla zaszczepionych. Fot. Iwona Mazurek-Orłowska

Koło Gospodyń Wiejskich „Na koturnie” w Łozicach pozyskało pieniądze na organizację festynu w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Gulaszowa, bigos, kaszanka i kiełbasa, a do tego domowe ciasta i moc atrakcji dla dzieci i dorosłych - tak będzie wyglądał sobotni Festyn pod hasłem #Szczepimy się z Kołem Gospodyń Wiejskich „Na koturnie” w Łozicach.



- Będzie zamek dmuchany, będą kulki, będzie pokaz straży pożarnej, piana o ile pogoda nam dopisze - przekonuje Magdalena Fronc, sołtys Łozic.



I dodaje, że to jednak nie wszystko. Będzie jeszcze animator, który po południu zorganizuje zabawy dla najmłodszych. Dorośli powinni się zadowolić dobrym jedzeniem, które już dziś gotują panie z Koła Gospodyń Wiejskich i muzyką, która będzie towarzyszyła imprezie aż do późnego wieczora. A co najważniejsze będzie też punkt szczepień.



- Będą bardzo atrakcyjne nagrody, trzy główne nagrody dla zaszczepionych a dla pozostałych zaszczepionych będą upominki - dodaje Fronc.



Impreza zorganizowana w ramach Narodowego Programu Szczepień już w sobotę o godzinie 14 w Łozicach w gminie Kozielice.