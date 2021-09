Ostatnia szansa na pyszną rybę na Łasztowni [WIDEO x2, ZDJĘCIA]

Ryby w najróżniejszej postaci - bo i w bułce, i w zupie oraz z ryżem - będzie można spróbować w niedzielę na szczecińskiej Łasztowni.

To w ramach imprezy "Wolin z Rybą na talerzu". Będą pokazy kulinarne, będą też atrakcje dla dzieci i pyszne degustacje. Jest też kino z rybnymi filmami. A jak kino to i popcorn i wata cukrowa. Wszystko jest bezpłatne.Przygotowaliśmy ceviche z sandacza. Jest to danie peruwiańskie, ale przygotowałem je na produktach regionalnych. Został zamarynowany sandacz w soku z cytryny - plus miód i koperek świeży. I do tego też sałatka z ananasa i papryczki piri-piri, żeby trochę ten smak "podbić" - opowiada Mariusz Siwak, szef kuchni.W niedzielę w menu między innymi hiszpańska paella w rodzimej wersji. Impreza rusza w południe i potrwa do godziny 18. Na miejscu jest też strefa Radia Szczecin - a więc są i leżaki i radiowe gadżety! Aby trafić do tego rybnego miasteczka należy kierować się na koniec bulwaru - za koło młyńskie, w okolice Starej Rzeźni.To ostatnia w tym sezonie taka akcja - na zakończenie wakacji i na podsumowanie cyklu.