Wiadukt do przebudowy. Zmiany w kursowaniu pociągów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

PKP Intercity zmienia od poniedziałku trasy przejazdu pociągów jadących z centrum Polski w kierunku Świnoujścia. Składy te kursować będą z pominięciem stacji Szczecin Główny - zatrzymując się jedynie na stacji Szczecin Dąbie. Podobnie będzie w odwrotnym kierunku.

Korekta związana jest z rozpoczynającym się w poniedziałek remontem wiaduktu kolejowego nad ulicą Kolumba. Tym samym aż do 24 września niemożliwy będzie przejazd od stacji Szczecin Główny do stacji Szczecin Port Centralny.



Czasowa korekta w rozkładzie jazdy obejmie także pociągi PolRegio jadące ze Szczecina Głównego do Gryfina.