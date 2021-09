Trwa duchowe przygotowanie do beatyfikacji Prymasa

Wystawa poświęcona kardynałowi Wyszyńskiemu w Wadowicach. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

W kościołach trwa nowenna przygotowująca do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. To dziewięciodniowy cykl modlitw przygotowujących do ważnej uroczystości.

Ten cud posłużył do beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Uzdrowiona pochodzi z Przybiernowa



Siostra Nulla ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, która pochodzi z Przybiernowa podkreśla wielką rolę, jaką kardynał odegrał w jej życiu.



- Zarówno dla mnie, jak i dla Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, w której realizuje swoje powołanie od 35 lat, kardynał Wyszyński jest duchowym ojcem. Z jego dziedzictwa czerpiemy realizując charyzmat wspólnoty, a dla mnie osobiście jest tym, przez którego wstawiennictwo Bóg ocalił mi życie - przyznała s. Nulla.



To właśnie cud związany z uzdrowieniem zakonnicy posłużył do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Siostra zachorowała na raka tarczycy, który dawał przerzuty m.in. do gardła. Dzięki modlitwie za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego została uzdrowiona a jej świadectwa można posłuchać na



Kardynał Stefan Wyszyński został Prymasem Polski w 1948 roku. Od 1953 roku był więziony przez władze PRL. Zmarł 28 maja 1981 w Warszawie. Został pochowany w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Nazywany jest Prymasem Tysiąclecia. Razem z Prymasem zostanie beatyfikowana siostra Róża Czacka, która w młodości straciła wzrok, poświęciła życie służąc niewidomym. Kard. Stefan Wyszyński zostanie ogłoszony błogosławionym Kościoła Katolickiego 12 września w Warszawie.