Sytuacja na drogach regionu [AKTUALIZACJA]

Godzina 16:00

Ruch z drogi S3 od strony Rzęśnicy przeniósł się częściowo na ulicę Goleniowską. To kierowcy, którzy uciekli z korka, który ustawia się aż do węzła Kijewo. Z naprzeciwka - po drugiej stronie węzła ustawia się też spora kolejka aut - sięgająca aż do zjazdu na

Podjuchy. To wszystko przez przebudowę węzła i wprowadzenie wąskiego gardła, czyli pozostawienie kierowcom po jednym pasie w każdą stronę. W sobotę korek zmalał dopiero w okolicach godziny 19, więc przed nami jeszcze trochę powolnego toczenia się

po trasie szybkiego ruchu. Od godziny 16 zapraszamy na "Lato kierowców" w Radiu Szczecin - usłyszycie kilka podpowiedzi, jak omijać korki.







Godzina 15:00

Korki po obu stronach węzła Kijewo. Ten dłuższy ciągnie się od węzła Rzęśnica aż do wjazdu do Szczecina. Możecie uciec do miasta przez węzeł Dąbie - to wam zaoszczędzi jakieś pół godziny stania. Korek od strony Kołbaskowa zaczyna się już na wysokości zjazdu na Podjuchy - i tu również możecie próbować go objechać właśnie tam zjeżdżając do miasta przez Morwową, Radosną i Batalionów Chłopskich.