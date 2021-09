"Był cudownym człowiekiem". Koncert na Pogodnie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Koncert ku pamięci Waleriana Pawłowskiego to coroczne wydarzenie, którego organizatorem jest Rada Osiedla Pogodno.

Na scenie koncertowej na placu jego imienia wystąpili muzycy Filharmonii Szczecińskiej i zespół Studio Piosenki Cogito z Trzcińska-Zdrój.



- To człowieka uspakaja. Jesteśmy po szkole muzycznej i nie omijamy żadnego dobrego koncertu. Jest cudownie. Osobiście poznałam pana Waleriana Pawłowskiego. Cudownie to wspominam i jak są tu koncerty, to przychodzę wyciszyć się i posłuchać muzyki. Był cudownym człowiekiem, bardzo wyluzowany, wspaniały gawędziarz, kulturalny, zawsze był uśmiechnięty - to opinie słuchaczy dzisiejszego koncertu.



To już jedenasty koncert poświęcony pamięci szczecińskiego kompozytora.



Walerian Pawłowski w 1954 r. przyjechał do Szczecina i pracował jako dyrygent i konsultant programowy. Współpracował z Filharmonią Szczecińską oraz Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną II Stopnia. Jest autorem muzyki do wielu słuchowisk radiowych i do spektakli. Przez wiele lat redagował w Kurierze Szczecińskim rubrykę pt. "Walerianowe Kropelki", w której wspominał swoją działalność artystyczną.