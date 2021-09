Kibic Pogoni wylicytował koszulkę. Dramatyczny apel mamy Ingi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wygrał licytację Radia Szczecin, by pomóc małej Indze z Polic. Teraz zachęca innych, aby pomogli zebrać pieniądze na leczenie.

Dziewczynka walczy z rdzeniowym zanikiem mięśni - pieniądze na terapię genową zbierają jej rodzice.Pan Tomasz ze Szczecina wylicytował koszulkę Pogoni Szczecin z podpisami piłkarzy, którzy w 2001 roku zdobyli wicemistrzostwo Polski. Za wygraną licytację na konto Ingi powędrowało 600 złotych.- Jestem ze Szczecina, także Pogoń zawsze mam w sercu - mówi pan Tomasz. - Koszulka będzie wisiała w salonie, ma już swoje miejsce i czeka tylko na powieszenie. Warto pomagać.Stan Ingi się pogarsza. Na leczenie potrzebne jest dziewięć milionów złotych, brakuje jeszcze nieco ponad dwóch - o pomoc apeluje także mama dziewczynki.- Kochani, błagam o pomoc, już tak niewiele zostało do końca. Już tyle osiągnęliśmy, a zbiórka znowu zwolniła. Bardzo Was proszę o pomoc, zakończmy to, niech Ingusia już dostanie lek - zwraca się mama.Wpłacić pieniądze dla Ingi można na portalu www.siepomaga.pl .