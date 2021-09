Są skierowania na trzecią dawkę szczepionki. Kogo obejmą?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział na antenie Programu 3. Polskiego Radia, że toczy się dyskusja na temat podawania trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19. Rada Medyczna dyskutuje o poszerzeniu grupy, która miałaby otrzymać kolejną dawkę, a decyzje będą oparte o rekomendacje ekspertów.

Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień, zapewnił, że w Polsce zabezpieczono wystarczającą liczbę szczepionek na potrzeby trwającego programu szczepień, jak również na ewentualność podania trzeciej dawki.



Dotychczas do przyjęcia trzeciej dawki uprawnionych jest 220 tysięcy osób. Z tej grupy skierowania na szczepienia zostały wystawione dla 140 tysięcy osób. Proces obejmie osoby z zaburzeniami odporności, ale nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia. Rada wskazała siedem grup pacjentów.



Minister Michał Dworczyk dodał, że praktycznie wszyscy, którzy chcieli się zaszczepić, już to uczynili. Jego zdaniem, kampanie informacyjne i profrekwencyjne już nie działają, potrzebna natomiast jest długofalowa edukacja, którą rząd nadal będzie prowadzić. Zapewnił również, że rząd nie planuje wprowadzić przymusu szczepień.



Do tej pory w Polsce wykonano prawie 36,5 miliona szczepień przeciw Covid-19. W pełni zaszczepionych jest niemal 19 milionów osób.