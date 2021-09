Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W gryfińskim sanepidzie dyżury rozpoczęli klasyfikatorzy grzybów, którzy bezpłatnie doradzają zbieraczom i pomagają odróżnić jadalne od trujących.

Wystarczy wcześniej umówić się na wizytę przez telefon. Grzyby do oceny należy dostarczyć na miejsce w ciągu 12 godzin od zebrania. Z grzyboznawcami można umawiać się od poniedziałku do piątku od 8 do 14.