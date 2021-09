Prof. Kołodko: po pandemii zwiększy się skłonność do oszczędzania

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Były czterokrotny wicepremier w rządach Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorz Kołodko, chwalił na spotkaniu w Szczecinie programy osłonowe przygotowane przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Mówił, że wiele firm by nie przetrwało kryzysu związanego z epidemią koronawirusa, gdyby nie ta pomoc.



Grzegorz Kołodko wygłosił wykład "Globalizacja, pandemia, kryzys i co dalej?".



- Zwiększy się skłonność do oszczędzania. To będzie miało konsekwencje takie, że będzie w gospodarkach więcej środków do inwestowania. Wobec tego jest pytanie następne: kto będzie inwestował, w co, jakimi metodami. Ale pewnych rzeczy się nauczyliśmy, czyli są to pewne korzyści. Np. to, że skutecznie zaszczepionych jest już prawie 20 milionów osób. To jest jakieś wielkie doświadczenie logistyczne - mówił Kołodko.



Były wicepremier usprawiedliwiał też dużą ilość pieniądza na rynku i związaną z tym inflację. Mówił, że tak jest w Stanach Zjednoczonych, Europie i w Polsce.



- Dobrze, żeby wyjść z niej uciekając do przodu, bo jeszcze z niej nie wyszliśmy. To nie jest koniec historii, choć teraz spotykamy się już na żywo, a nie tylko za pośrednictwem internetu. Ruszyły szkoły, teatry, uczelnie, latają samoloty - mówił Grzegorz Kołodko.



Wykład profesora zorganizowała Fundacja Kreator Wiedzy, którą powołały w Szczecinie firmy związane z budownictwem.