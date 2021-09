Grzyb gigant w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Grzyba-giganta znalazł w lesie w Pilchowie nasz słuchacz, pan Wojciech z synem Kubą.

Prawdziwek jest tak duży, że trzeba go trzymać obiema dłońmi. A grzybiarze przynieśli go w ogromnym kartonie.



Znaleźli też mniejszego... który i tak jest duży!



- Jest duży, od góry jest brązowy, nogę ma białą i trochę beżową, od spodu jest żółto-czarny. - Byliśmy na grzybobraniu i takiego pięknego prawdziwka udało nam się spotkać. Waży ponad dwa kilogramy, średnica kapelusza to jest ponad 40 cm i obwód ponad 120 cm. - Tata zobaczył tego grzyba, ja rzadko coś znajduję. Jest jeszcze drugi grzyb, wygląda bardzo podobnie, waży około 600 gram, kapelusz wielkości rozpostartej dłoni. - Takiego dużego podgrzybka ususzymy, dodamy go do bigosu - mówią grzybiarze.