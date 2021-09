Drugi przetarg na otoczenie przystanków SKM

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest drugi przetarg na otoczenie przystanków dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zwycięzca będzie odpowiedzialny za budowę chodników, stojaków dla rowerów czy lampy i zieleń, które znajdą się w pobliżu peronów na Skolwinie i Stołczynie.

Powtórka przetargu była potrzebna, bo do pierwszego nikt się nie zgłosił. Urzędnicy na oferty czekają do siódmego października w przypadku prac na Stołczynie i do 10-go października w konkursie na budowę na Skolwinie.



Szczecińska Kolej Metropolitalna ma połączyć m.in. Szczecin, Stargard, Gryfino, Police i Goleniów. Inwestycja warta jest blisko 800 mln złotych. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy będzie gotowa - realizacja inwestycji jest bardzo opóźniona.