"To jest historia państwa polskiego, powinniśmy o te groby dbać" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejną kwaterę kombatantów będą sprzątać w najbliższą niedzielę członkowie i sympatycy stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.

Tym razem uprzątnięta będzie nowa kwatera kombatantów przy drugiej bramie cmentarnej, mówi Grzegorz Kozaczuk z Paczki dla Bohatera.



- To jest kwatera kombatancka przy bramie drugiej, między innymi właśnie w tym miejscu postaramy się pozbyć trawy, chwastów, butelek, wszystkich tych śmieci. Paczka dla Bohatera o kombatantach i bohaterach pamiętała za życia, pamięta też po śmierci. Jest to ważne, bo to są nasi bohaterowie.



To już 11 akcja sprzątania grobów zorganizowana przez Paczkę dla Bohatera.



- Żaden zwykły człowiek nie powinien patrzeć na polityków, samorządowców czy urzędników. Zachowajmy się tak, jak trzeba, dla tych ludzi. Te groby są świadectwem ludzkiego istnienia, narodu, patriotyzmu, państwa polskiego. To jest historia państwa polskiego, powinniśmy o te groby dbać - mówi Kozaczuk.



Członkowie stowarzyszenia przypominają, że wiele grobów nie ma swoich opiekunów, gdyż rodziny zmarły lub mieszkają poza Szczecinem.



W poprzednich akcjach sprzątania grobów brało udział nawet ponad 50 osób. Początek akcji o godzinie 10, zbiórka przy bramie głównej Cmentarza Centralnego.