Znamy największą gwiazdę Pekao Szczecin Open

Albert Ramos- Vinolas Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Znamy największą gwiazdę tenisowego turnieju Pekao Szczecin Open. Najwyżej rozstawionym zawodnikiem będzie Hiszpan Albert Ramos-Vinolas.

33-letni tenisista otrzymał dziką kartę od organizatorów szczecińskiego challengera. Albert Ramos-Vinolas zajmuje obecnie 48 miejsce w światowym rankingu tenisistów ATP. Urodzony w Barcelonie zawodnik będzie szóstym Hiszpanem, który wystąpi w tegorocznym turnieju. Co ciekawe jeszcze nigdy w historii hiszpańscy tenisiści nie wygrali Pekao Szczecin Open.



Dla Alberta Ramosa-Vinolasa będzie to drugi w karierze występ na kortach przy alei Wojska Polskiego. Przed dwoma laty Hiszpan dotarł do półfinału w którym przegrał z Argentyńczykiem Guido Andreozzim. Teraz Albert Ramos-Vinolas ponownie będzie rozstawiony z numerem pierwszym i postara się przełamać hiszpańską klątwę, triumfując w szczecińskim challengerze. Tenisowy turniej Pekao Szczecin Open odbędzie się w dniach od 13 do 19 września.