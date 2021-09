Stargard: Zamknięty przejazd pod wiaduktem

Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

Kolejna zmiana organizacja ruchu w Stargardzie. Przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Bogusława IV jest zamknięty.

Dla zmotoryzowanych to niemałe wyzwanie. - Mamy już dosyć tego zamieszania, wszystkie wiadukty są rozgrzebane. Nie ma dojazdu, tworzą się korki, ciężko jest dojechać do pracy, do szkoły. Zaczyna to być uciążliwe. Remonty to nic przyjemnego, ale fajnie, że coś robią w tym mieście. Jest problem z remontem, ale przynajmniej będziemy mieli fajny przejazd.



Przez najbliższe tygodnie trzeba będzie korzystać z objazdu ulicą Staszica do Różanej i Spokojnej lub przez Wyszyńskiego i Bema. Przebudowa stargardzkich wiaduktów jest częścią wartej ponad 4 miliardy złotych modernizacji linii kolejowej Poznań - Szczecin. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na drugą połowę przyszłego roku.