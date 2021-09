Ta uchwała ma uporządkować reklamowy bałagan w mieście. Do 2023 roku

Reklamowy porządek w Szczecinie zacznie się w 2023 roku. Wtedy gotowa ma być uchwała krajobrazowa - zapewniał na naszej antenie zastępca prezydenta Szczecina.

Daniel Wacinkiewicz tłumaczył, że prace nad dokumentem, którego pierwsza wersja trafiła pod obrady radnych cztery lata temu, wciąż trwają. Jak wyjaśniał w "Rozmowach pod Krawatem", procedura jest bardzo czasochłonna, a urzędnicy nie chcą popełnić błędów z poprzedniego projektu.- Do końca tej kadencji będziemy mieli tę uchwałę. To jest ponad rok samej procedury. Kluczem jest treść, przede wszystkim jej wypracowanie i przedyskutowanie, bo tego błędu nie można powielać. Musimy przedyskutować tę uchwałę już na etapie jej projektów i założeń, czym zajmiemy się w 2022 roku. Musimy wprowadzić pewne regulacje, które nie chciałbym, żeby były tylko karami za niestosowanie się do tych rozwiązań, ale by były pewnym mechanizmem zachęty do zmiany jakościowej, żebyśmy dostrzegli, że jest pewien potencjał w dobrym szyldzie, w dobrej reklamie - dodaje Daniel Wacinkiewicz.Kilka miesięcy temu radni Prawa i Sprawiedliwości chcieli zobowiązać prezydenta Szczecina do uchwalenia przepisów, które porządkowałyby reklamowy bałagan na ulicach do końca roku. Propozycja upadła jednak w głosowaniu. Pierwszą wersję uchwały krajobrazowej miasto przedstawiło w 2017 roku. Nie trafiła nawet na obrady sesji rady miasta.