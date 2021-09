To podstawowe błędy popełniane nad wodą [WIDEO, ZDJĘCIA]

13 utonięć - to o 13 za dużo, ale i tak mniej niż w ubiegłych latach. Zachodniopomorskie WOPR podsumowało sezon, i zaliczyło go do udanych.

- Wchodzą do wody w miejscach, w których nie ma ratowników. W miejscach, które są do tego absolutnie nieprzystosowane. W nocy chodzą za potrzebą, wpadają do wody, do jeziora i nie jesteśmy w stanie ich wyciągnąć. Wchodzą też do wody, kiedy warunki nie są sprzyjające - mówił Kurylczyk.







To najczęściej mieszkaniec regionu, turysta lub wędkarz. Ratownicy WOPR przygotowali profil osób, które toną najczęściej. - W Bałtyku doszło do zaledwie siedem tragicznych wypadków - wszystkie wydarzyły się w miejscach niestrzeżonych - mówi Mariusz Sikora, dyrektor wydziału bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego. - Nie ma takiego innego regionu w Polsce, który ma wszystkie zagrożenia. Rzeki, jeziora, morze. Można powiedzieć, że w porównaniu z innymi regionami, ta statystyka i tzw. waga utonięć jest niższa nawet o 20-30 procent niż w innych regionach.



Łącznie w całej Polsce w wakacje utonęło prawie 200 osób.





W sezonie utonęły o trzy osoby mniej niż rok temu. Pomogła pogoda, bo nie każdy dzień sprzyjał plażowaniu. Ratownicy odnotowali też mniej przypadków zaginięć dzieci na plażach, choć podkreślają, że wszechobecne parawany to zmora w przypadku zaginięcia dziecka.







Według rankingu portalu nocowanie.pl, Zachodniopomorskie było w dwójce najchętniej wybieranych wakacyjnych kierunków.





Pojedynczych przypadków utonięć nie udało się uniknąć, bo niektórzy wypoczywający nie byli w stanie trzymać się prostych zasad, takich jak plażowanie w miejscach strzeżonych i niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. O podstawowych błędach popełnianych nad wodą mówił szef ratowników z regionu Apoloniusz Kurylczyk.We współpracy z Urzędem Marszałkowskim ratownicy z regionu rozpoczęli w tym roku kampanię "Czasu nie cofniesz". - WOPR opublikowało filmy przestrzegające przed kąpielami w miejscach niedozwolonych oraz serię komiksowych opowieści, które mają przemówić do świadomości urlopowiczów - mówi Olgierd Kustosz, wicemarszałek województwa. - Zależy nam na prewencji, żebyśmy wcześniej zapobiegali i wskazywali te dobre zachowania nad wodą, bez alkoholu. Po to, żeby 0 było naszym współczynnikiem. Każda ofiara jest nieodwracalna, to jest tragedia dla rodzin.