Rekordowy sezon nad morzem

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Młode rodziny wróciły nad polskie morze. Branża turystyczna ocenia, że wysoki sezon był pomyślny dla hotelarzy i restauratorów.

Wraz z zakończeniem wakacji, zakończył się wysoki sezon nad morzem. Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej stwierdza, że był to wyjątkowo udany czas.



- Możemy mówić o sezonie wyjątkowym, rekordowym, szczególnie jeśli chodzi o polskiego turystę - uważa Piwowarczyk.



Sukcesem jest też grupa wiekowa, która odwiedziła miasto. Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia przyznaje, że o takich turystów Świnoujście zabiegało od lat.



- Bardzo mocno kładliśmy nacisk na przyjazd do Świnoujścia młodych rodzin z dziećmi i to się nam udało - podkreśla Sujka.



Miasto stało się atrakcyjne dla rodzin i młodych turystów.



- Jest gdzie jeździć na rowerze, jest gdzie chodzić. W ogóle Świnoujście jest piękne. Bardzo fajne jest to, że jest tu pełno atrakcji i miejsc, gdzie można się zatrzymać - komentują zwiedzający.



Choć wakacje się skończyły, w mieście wciąż nie brakuje turystów. Tych młodych już tylko w weekendy.