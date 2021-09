Cuchnąca atrakcja targów w Barzkowicach

Fot. darmowa platforma https://pixabay.com/

Słynie z tego, że cuchnie, a zapowiada się największą atrakcją w Barzkowicach. Skunks po raz pierwszy pojawi się na Targach Rolnych Agropomerania.

Choć jego naturalne środowisko to Ameryka Północna, to zwierzę coraz częściej pojawia się w gospodarstwach agroturystycznych w Polsce.



- Tym samym właściciele takich gospodarstw, jeśli chcą mieć je u siebie, będą mogli dowiedzieć się, jak zajmować się Skunksem - mówi dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Dariusz Kłos. - Jeśli ktoś ma ochotę spotkać się oko w oko ze skunksem, to zapraszamy. Każdy, kto będzie chciał wyjaśnić kwestie ekonomiczne, ekologiczne i inne, na pewno znajdzie odpowiedź.



33. Targi w Barzkowicach rozpoczną się już w piątek i potrwają do niedzieli. Impreza odbywa się na 38 hektarach. Jak co roku, nie zabraknie maszyn rolniczych, wszystkiego, co potrzebne do ogrodu, czy też wyrobów prosto od rolnika, czyli kiełbas, miodu i sera.