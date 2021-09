Rusza proces w głośnej sprawie "Kamerzysty"

Popularny patoyoutuber stanie przed szczecińskim sądem. Rusza proces "Kamerzysty". To finał głośnej sprawy z kwietnia.

Wtedy Łukasz W. w sieci opublikował kontrowersyjny film, w którym poniża niepełnosprawnego chłopaka. Na filmie widać, jak "Kamerzysta", razem z grupą swoich znajomych, poniża niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka. Kazał mu wykonywać upokarzające zadania za pieniądze: miał on m.in. zjeść kocie odchody.Sam "Kamerzysta" nie widział nic złego w swojej produkcji. - Nikt z nas nie wiedział, że on jest niepoczytalny. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić czy chłopak jest niepoczytalny, czy poczytalny - tak mówił kilka dni po publikacji.Sprawą zajęła się prokuratura. Zakończyła już śledztwo, "Kamerzyście" postawiła zarzut znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. Grozi za to 8 lat więzienia. Łukasz W. czeka na proces w areszcie. Oprócz "Kamerzysty" oskarżone są też dwie inne osoby, które brały udział w nagrywaniu filmu. To znajomi z filmowej ekipy youtubera.