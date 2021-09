Fot. pixabay.com / mikadago (CC0 domena publiczna)

Niespodziewana inwazja komarów nad morzem - Świnoujścianie odganiają się od owadów i narzekają na brak odkomarzania. Zdaniem mieszkańców, teraz są bardziej agresywne i jest ich więcej niż latem.

Od kilku dni mieszkańcy Świnoujścia nie wychodzą z domów bez sprayów i ubrań z długimi rękawami. Powodem są komary, które w opinii mieszkańców są wyjątkowo agresywne.



- Odstraszamy sprayami różnymi. Teraz bardziej gryzą niż wcześniej. Taki atak był chyba wcześniej z półtora miesiąca temu, też strasznie gryzły. - Tragicznie, bo wszędzie gryzą, ciężko jest, ale co zrobimy? Jak lato się kończy, to na pewno nie będzie odkomarzania. W ogóle sobie nie radzę, siedzę i jestem obgryzana.



Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia tłumaczy, że kąśliwy problem nie jest wynikiem zaniedbań.



- W takim momencie, gdy mamy do czynienia z zaskakująco nawet dużym, jak na porę roku wylęgiem, jesteśmy przygotowani, cały czas działamy, cały czas prowadzimy odymiania.



Na efekty jednak trzeba będzie jeszcze poczekać, a póki co, skórę chronić trzeba na własną rękę.