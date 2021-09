Więcej tlenu dla szpitala w Świnoujściu

Szpital w Świnoujściu jest gotowy do czwartej fali epidemii koronawirusa. W placówce na pewno nie zabraknie tlenu.

Wymieniono pojemnik na tlen medyczny na trzykrotnie większy. Wszystko po to, by uniknąć scenariusza z Poznania, gdzie w jednym ze szpitali zabrakło tlenu. Zmarło przez to 6 osób. Władze szpitala w Świnoujściu zdecydowały się na wymianę zbiornika, mimo że poprzedni był wystarczający przy poprzednich falach zakażeń. Według specjalistów, czwartej fali spodziewać się możemy jeszcze w tym miesiącu.