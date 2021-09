Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 130 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kornela Makuszyńskiego w Wałczu przeszło na zdalne nauczanie. Pedagog, który prowadził z nimi zajęcia jest zakażony koronawirusem.

Jak powiedziała dyrektor szkoły Ewa Hołowska-Kędzierska, za kilka dni uczniowie wrócą

do normalnego trybu nauczania.



- Jeden z nauczycieli zachorował. Sanepid powiadomił nas o tym, że jest to Covid. Ustalono, że miał kontakt ze 136 uczniami. Sanepid zdecydował o kwarantannie, a następnie ustaliliśmy, że dla tych uczniów, którzy będą na kwarantannie będzie nauczanie zdalne. Jedna grupa kończy kwarantannę 12 września, a druga grupa 13 września - mówi Hołowska-Kędzierska.



Uczniowie, którzy nie mieli kontaktu z tym nauczycielem, chodzą do szkoły w normalnym trybie.