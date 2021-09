Dobra wiadomość dla importerów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dalekie wyjazdy już nie są potrzebne. W regionie powstał Punkt Kontroli Granicznej. Zlokalizowany jest przy Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa będą w nim przeprowadzali kontrole transportów wprowadzanych na teren Unii Europejskiej.

Wszystko po to, żeby importerom z regionu było łatwiej - tłumaczy inspektor Barbara Hawrył.



- Główny cel, jaki przyświeca istnieniu takiego punktu granicznego to przede wszystkim zapobieżenie wprowadzenia na teren Unii Europejskiej wszystkich tych agrofagów szkodliwych, które mogą zagrozić naszym rodzimym uprawom - mówi Hawrył.



Kontrole importowanych towarów można przeprowadzać od zaraz - zapowiada wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Nie trzeba tego robić w Warszawie ani w Rzeszowie czy w Niemczech, można to zrobić tutaj. Zachęcamy wszystkich, którzy mają pomysł na taką działalność, którzy chcą prowadzić ten handel międzynarodowy, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak również poza granicami UE - mówi Bogucki.



Kontrole są niezbędne podczas sprowadzania roślin czy nasion z tzw. "krajów trzecich". To część krajów azjatyckich oraz afrykańskich.