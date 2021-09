Barzkowice, rolnicza stolica Polski. Trwają targi Agro Pomerania

Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

Trwa właśnie 33. edycja Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania.

Każdego roku przyciąga rzesze miłośników dobrego jedzenia, rękodzieła, ale także rolników, hodowców i producentów.



- Te co latają, skaczą i fruwają, na swój program zapraszają. Także musicie państwo być z nami. - Mamy miody. Np, chabrowy to jest przede wszystkim z naszych terenów. Każdy miód ma swoje właściwości. - Jesteśmy praktycznie spod granicy litewskiej. Na pewno piernik na zakwasie, sękacz, nasze tradycyjne mrowisko. - Są bardzo ciekawe alkohole, nieznane dla mnie. - Można spróbować kwiatu czarnego bzu. - Kupujemy czosnek, najlepszy na świecie. - W zabudowaniu jest wystawa zwierząt domowych, bardzo fajna. - Wnusia Hania zrobiła zdjęcie skunksowi - mówią wystawcy i turyści.



- Dotknijcie alpakę, wsiądźcie w maszynę rolniczą, posmakujcie specjałów z kół gospodyń wiejskich. Zapraszamy wszystkich, co chcą mile spędzić czas - mówi Adam Kalinowski, zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.



Trzydniowe targi to nie tylko stoiska z jedzeniem czy roślinami, ale także wystawy zwierząt futerkowych i ptaków. To także konkursy, konferencje, występy Kół Gospodyń Wiejskich i niedzielna msza dziękczynna.