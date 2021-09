Tłumy na targach w Barzkowicach. Show kradnie skunks [2xWIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin] Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Chanell - tak nazywa się samica skunksa, którą zobaczyć można w Barzkowicach. Od piątku trwają tam 33 rolnicze targi Agro Pomerania organizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Skunks na wystawie zwierząt pojawił się po raz pierwszy. Na co dzień jest maskotką agroturystycznego gospodarstwa w Jenikowie niedaleko Maszewa. Właścicielka "Chanell" Paulina Seweryniak uspokaja odwiedzających: zwierze ostrzega zanim wystrzeli cuchnącą wydzielinę



- Najpierw cała się jeży. Następnie staje na łapkach, podnosi ogon i skacze jak kangurek. Jeżeli dalej robimy coś wbrew jej woli, to wówczas się obraca i sika swoją wydzieliną. Celuje w twarz. Bardzo nie przyjemnie pachnie i otumania, wpływa na układ nerwowy - tłumaczy Paulina Seweryniak



W gospodarstwie w Jenikowie zdarzyło się raz, kiedy Chanell osikała kolegę właścicielki i tak cuchnął przez 3 kolejne dni



- Musiał zejść naskórek. Nie dało się tego zmyć żadnymi substancjami nawet polecanymi. Ocet czy z sok z pomidorów nie działa. Naskórek po prostu musiał zejść - dodaje Seweryniak



Z kolei Związek Hodowców Koni zorganizował konkurs na najlepsze źrebie rasy zimnokrwistej. "Tabula" zajął pierwsze miejsce - mówi właściciel konia, Andrzej Turaj z Tychowa.



- Jest zgrabny, szyjka ładna, głowa, krzyż "łupany". Ja uważam, że wszystko ma ładne - tłumaczył Turaj.



Poziom był bardzo wysoki - ocenił Kierownik Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni Edward Trzemżalski.



- Nie było tutaj złych źrebiąt. Bez dobrej klaczy nie ma dobrego źrebięta. Tylko matki "robią" hodowlę. To jest stara zasada, że "wrona orła nie urodzi". Ogier może troszkę poprawić, ale tylko troszeczkę - dodawał kierownik.



Targi w Barzkowicach potrwają do niedzieli. Impreza odbywa się na 38 hektarach.